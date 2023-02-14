“KKTC olarak Anavatan’da deprem bölgelerinde ortaya çıkan zararın telafi edilmesi ve yaraların sarılması için seferber olduk”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda kurulan Afet Yardım Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette toplanan yardımlar konusunda yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar’ın burada yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının her zaman ve her koşulda Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu belirterek, “Onların acısı bizim acımızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk halkına, deprem dolayısıyla göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek yardımların gönderilmesi için büyük bir çaba harcandığını dile getirdi. 90 tıra yakın yardım malzemesi gönderildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yardımların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu yardımlara ek olarak iş insanlarımız ve müteahhitlerimiz tır, konteyner ve gemilerle deprem bölgelerine gönderdikleri araçlarla enkaz çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Çok sayıda müteahhit, bizzat enkaz çalışmalarında olağanüstü bir çaba göstermektedir. Açılan hesaplara yapılan yardımlar vardır. Gerek AFAD Başkanlığı’nın gerekse hükümetimizin açtığı Kooperatif Merkez Bankası’ndaki hesaplara yardım yapılabilmektedir.

Hükümetimiz, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile bir anlaşma imzalamıştır. Buna göre, konteyner şeklinde bin adet konut yapılmasına karar verilmiştir. Bu konteynerler tamamen bizim kurum ve kuruluşlarımızın yardımıyla sıfırdan yapılacaktır. KKTC olarak Anavatan’da deprem bölgelerinde ortaya çıkan zararın telafi edilmesi ve yaraların sarılması için seferber olduk.

Tüm halkımıza teşekkür ederim. Yapılan yardımların devamını temenni ederim. Deprem, çok geniş bir coğrafyayı etkilemiştir. 10 ili kapsayan ve 13 milyon insanı etkileyen bu asrın felaketinde binlerce ev ve bina yıkılmıştır.

Bizim şampiyon meleklerimizin acısı da bambaşka bir acıdır. Çocuklarımızın adı ilelebet yaşatılacaktır. Bu, çocuklarımıza olan borcumuzdur. Ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Onların da yeri, bizde farklıdır. Bakanlar Kurulu’nda, çocuklarımızın adlarının yaşatılması için çeşitli kararlar üretilmiştir. Bu konuda devletimiz gereğini yapacaktır.

Bütün bu yardımların yapılabilmesi için olağanüstü bir gayret içerisinde çalışan tüm gönüllülere bir kez daha teşekkür ederim. Çok sayıda hayırsever vatandaşımız bu yardımların toplanmasına ve deprem bölgelerine ulaştırılmasına katkıda bulunmaktadır. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

Ülkemize gelen depremzedeler için yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, burada vatandaş olup evi olan birinci derece akrabaların, ailelerinin yanında yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti. KKTC Devleti’nin de bu duruma anlayış göstererek çalışmaların devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, farklı illerde bulunan vatandaşların da hayatını kaybettiğini ve bunun büyük bir acı olduğunu vurguladı.