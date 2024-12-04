Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafıyla her zaman eşitlik temelinde görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat Depremi sonrası oluşan hassasiyetin ardından New York toplantılarında eşitlik temelinde Kıbrıs’ın gerçeklerine hizmet etmek ve geleceği şekillendirmek için depremle ilgili çalışmalarda bir araya gelmeye hazır olduğunu açıkladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda bulunan 12 farklı teknik komitede Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezaretinde farklı konularda Rum tarafıyla işbirliği yapıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, deprem komitesinde de deprem konusunda neler yapılabileceği ve iki tarafın birbirine nasıl yardımcı olunabileceğinin görüşüldüğünü vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında asla çalışma yürütülmeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bazıları yapabilir ancak bizim burada egemen bir devletimiz var. Her konuda muhataplarıyla görüşür tartışır ve her türlü işbirliğine girişir” dedi.

Doğal gaz aramalarında enerji meselesinde ve Türkiye üzerinden kabloyla enterkonnekte sistem konusunda da işbirliği yapılabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik ve fizıbl olmasına rağmen Güney Kıbrıs’ın bu işbirliğine yanaşmadığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a bağlanmak yerine Kıbrıs’tan Türkiye’ye enterkonnekte sisteme dahil olunmasının daha hızlı, güvenli ve daha ucuz olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının yapılan öneriyi kabul etmediğini ifade etti.

6 Şubat Depremi öncesinde 2021 yılında Prof. Dr. Cavit Atalar başkanlığında uzman ve bilim insanlarının yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi’nin kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den uzmanlarla birlikte raporlar hazırlanıp, ilgili kurumlarla paylaşıldığını söyledi.

Depreme hazırlıklı olunması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, binalar yapılırken, denetimin önemine dikkat çekti.

Bina yapımıyla ilgili gerekli yasal mevzuatların yürürlükte olduğunu, uygulamada ve denetlemede merkezi hükümet, yerel yönetimler ve ilgili odalara büyük görevler düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün yapılan binanın gelecekte olası bir depremde etkileneceğini kaydetti.