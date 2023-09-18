Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilköğretimde bugün, orta öğretimde ise yarın 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tüm öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının bugün ve ortaöğretim okullarının da yarın açılmasıyla başlayan 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim alacak olan tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum

Değerli öğrenciler; doğumdan ölüme, yaşam boyu süren eğitim olgusu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda, yeni eğitim ve öğretim yılı, yaşam boyu sürecek bu uzun yolculuğun önemli duraklarından biri olacaktır. Yıllar boyu sürecek eğitim-öğretim serüveninizde, her birinizin vatanını, milletini seven, karakter ve sorumluluk sahibi, Kıbrıs Türk kültür ve tarihini bilen ve yaşatan, çalışkan birer birey olacağınıza, bu noktada değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin siz değerli öğrencilerimizle birlikte üstün çaba harcayacağına can-ı gönülden inanıyorum.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri çerçevesinde, halkımız arasında fikir ve duygu ortaklığını amaçlayan, laik ve çağdaş değerler, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı ve bunları koruyan, geliştiren bireyler yetiştirmeyi kendine rehber edinmiş, eğitim sistemimizde KKTC’nin teminatı siz değerli öğrencilerimizin yurduna faydalı, erdem ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişeceğine olan inancım tamdır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılına başlarken, KKTC’nin geleceğe umutla bakabilmesinin teminatı tüm öğrencilerimize başarılı ve güzel bir eğitim-öğretim yılı olmasını diliyorum. Ana kucağından başlayarak büyük özveriyle evlatlarımızı yarınlara hazırlayan velilere ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum.”