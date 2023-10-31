Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan ve bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde "Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" programına katıldı.

Programda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, farklı ülkelerden bakanlar, sıfır atık danışma kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Programda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres programa video mesajı gönderirken, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.

Programda 59 farklı ülkeden binlerce insanın imzaladığı “Sıfır atık projesi” ile ilgili bir konuşma gerçekleştiren Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini 2024 yılının ise sıfır atık yılı ilan etmek için de hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından “Sıfır atık küresel taahhüdü” imzalayan Sibel Tatar, Emine Erdoğan, BM-Habitat yetkilileri, misafir devlet başkanlarının eşleri ve Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk resmi toplantısı yarın gerçekleşecek.