Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

“İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan polis merkezine düzenlenen hain saldırı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Görevleri başında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı güvenlik görevlilerimize ise acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajına şöyle devam etti:

“Bu elim olay, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Aziz milletimizin yaşadığı bu acıyı en derin duygularımla paylaşıyor, Anavatan Türkiye’ye başsağlığı diliyorum.

Anavatan Türkiye ve büyük Türk milleti, tarih boyunca Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde yanında olmuştur. Bizler de aynı kardeşlik ve dayanışma ruhuyla, bu acılı günde Türkiye’nin yanındayız.

Milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir güç bozamayacaktır.”