Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lider Eğitimcileri, Gönüllüleri ve Akademisyenleri Destekleme Derneği (LEGADDER), Erciyes Üniversitesi, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası I. ESEP Eğitim Bilimleri ve Etkili Uygulamalar Kongresi’nde ülkeyi temsil eden eğitimcileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının eğitime büyük önem veren bir halk olduğunu belirterek, eğitime katkı koyan önemli isimlerin ülkede yetiştiğini söyledi.

“Yürütülen iş birliği çalışmaları, KKTC ve eğitim sistemimiz için temsiliyet anlamında büyük bir onurdur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli ve manevi değerlerin önemine, şefkat ve sevgiyle genç nesilleri kazanmanın gerekliliğine işaret etti.

Kabulde, LEGADDER düzenleme kurulunda görev alan Nazmiye Hazar, LEGADDER Başkanı Gökhan Arıkan’ın, KKTC’nin Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında Hatay Bölgesi’nin yeniden yapılanması ve o bölgedeki halkın kalkınmasına moral ve motivasyon kaynağı olan kongreye katkılarına istinaden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim ettiği teşekkür plaketini iletti.

Hazar, Türkiye ve KKTC’nin kardeş ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olduğu bu platforma Kıbrıslı Türklerin destek vermesinin, Cumhurbaşkanı gibi devlet büyüklerinin de çağrı ve duyurularda destek sunmasının kongre ekibi tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Hazar ayrıca, stantlarda da KKTC’yi temsil ettiklerini belirterek, “Kültürümüz, bayrağımız, değerlerimizle ilgili el sanatları ve kitaplarımızın yanı sıra yerel yemek lezzetlerimiz ve içeceklerimizin takdim edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım standı konuklar tarafından büyük ilgi görmüştür” dedi.

“Eğitimde Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında STK’ların Rolü” adlı panelde de yer aldıklarını aktaran Hazar, “Ülkemizde yerel yönetim politikalarında belediye hizmetlerinin eğitimde sürdürülebilir kalkınma ve insan yatırımı ile ilgili yapılan yerel yönetim hizmetlerimizi bilimsel çerçevede kongre ortamındakilere paylaşmış olan öğretmenlerimiz sürdürülebilir kalkınma adına Türkiye ile kardeş okullar ve iş birliği projelerine de fırsat bulmuşturlar” ifadelerini kullandı.