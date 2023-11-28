Adııyaman'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Melekler Takımı’nın da hayatını kaybettiği İsias Otel enkazını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, ziyarette din görevlisi tarafından Şampiyon Meleklerin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, burada yaptığı açıklamada, civarda yıkılmayan binaların olduğunu belirterek, “Bu da bize gösteriyor ki İsias Otel’in yapımında ciddi hatalar ve yapı bozuklukları vardır. Adıyaman’ın genelinde ve burada daha sağlam binalar yapılmış olsaydı İsias Otel de yıkılmazdı” dedi.

Isias Otel’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Şampiyon Melekler’in hayatını kaybettiğini hatırlatan Töre, şöyle devam etti:

“Günah değil mi bu kadar insan konaklamak için yerleşiyor ve otel kağıttan gibi yerle bir oluyor. Ve bu binanın içerisinde insanlarımız hayatlarını kaybediyor. İsias Otel içerisinden sadece birkaç kişi hayatını kurtarabiliyor. Depremde hayatını kaybeden 50 binden fazla kişinin yakınlarına bu vesileyle başsağlığı, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum” -“Adaletin tecelli etmesini istiyoruz”

Adıyaman genelinde 10 binin üzerinde can kaybı olduğunu anımsatan Töre, yapıdan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit ya da mal sahibi, tüm suçluların ceza alması gerektiğini belirtti. Adaletin yerini bulmasını istediklerini ancak yargıç olmadıklarını belirten Töre, vicdanlarında bu tür binaları yapanların büyük suçlu ve cinayet ortağı olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güvendiklerini vurgulayan Töre, “İnşallah ağır cezalar alırlar. Gidenleri geri getiremeyiz, giden canlar gitmiştir ama üzüntüler ve acılar hep devam edecektir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Türkiye genelinde depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Biz tümüne Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem çok geniş alanda olmuştur ve kayıplar çok büyüktür. Türkiye'miz güçlüdür, inşallah yeniden bu bölgeler imar edilecek. Gidenler geri gelmeyecek ancak adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bir daha böyle bozuk yapılı oteller, evler, binalar yapılmasın” diye konuştu.

Ziyarette, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.