Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, iş insanı Mustafa Toros’un hayatının anlatıldığı “Bir Azim Hikayesi Mustafa Toros” isimli kitabın tanıtım ve imza etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Toros ailesini tebrik ederek, kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yrd. Doç. Dr. Emete Toros tarafından kaleme alınan “Bir Azim Hikayesi Mustafa Toros” kitabının tanıtım ve imza etkinliği, dün akşam Rüstem Kitabevi'nde yer aldı. Gecede kitabın satışı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına yapıldı.