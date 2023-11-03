Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve 10 Kasım Anma Etkinlikleri kapsamında "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" düzenlendi.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre bugün saat 11.00’de, DAÜ Rektörlük Binası’ndaki sergi açılışında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk, öğrenciler ve personel yer aldı.

Açılışta 6 ülke 15 şehir gezilerek hazırlanan “Cumhuriyet’in 100. yılında, Atatürk’ün İzinde” konulu barkovizyon gösterisi de izlendi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 100. yılında kutlamaların büyük bir heyecanla devam ettiğini belirterek, 100 yıl önce büyük bir dâhinin kurduğu Cumhuriyet’in bugün hala etkisinin görüldüğünü kaydetti.

Bir yüzyılın tamamlanmasıyla aslında ikinci bir yüzyıla başlanıldığını söyleyen Prof. Dr. Kılıç, bunun da ülkelerin gelişiminde bir mihenk taşı olduğunu vurguladı. Geçmişi takip ederek geleceğin düşünülmesi gerektiğine değinen Prof. Kılıç, hala daha Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in kendilerine örnek ve rehber olduğunu aktardı. Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kılıç, hep birlikte yeni yüzyılda da heyecan duymaya devam edilmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan barkovizyon gösterimi sonrasında katılımcılar Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Sergi, 10 Kasım’a kadar Rektörlük zemin katta ziyaret edilebilecek.