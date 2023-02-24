Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi ve yaşanan acılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a resmi ziyarette bulunarak, Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü, dayanışmasını ve taziyelerini sunacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah 11.40’ta Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket edecek ve Türkiye saati ile 18.00’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Tatar, aynı akşam saat 23.00’te ülkeye dönecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’ndan hareketinden önce ve ülkeye dönüşünde basına açıklamalarda bulunacak.