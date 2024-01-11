Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, dargınlıkların, kırgınlıkların bırakılıp kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkması dileğinde bulundu.

Tatar'ın mesajı şöyle:

“Üç ayların başlangıcı olarak sayılan Regaip Kandili’ni karşıladığımız bu mübarek gün ve gecede dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkması en büyük temennimizdir.

Mübarek Regaip Kandili'nde, bu duygu ve düşüncelerle tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandili’ni tebrik eder; halkımıza, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek bütün vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”