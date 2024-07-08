Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Birlik ve Kültür Derneği yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Pakistan’ın hem Anavatan Türkiye, hem de KKTC için önemli bir ülke olduğunu dile getirerek, din ve kültür bütünlüğünün bağları güçlendirdiğini belirtti.

KKTC’ye gelip, yerleşen Pakistan vatandaşlarının sayısının arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlere KKTC ekonomisine yapmakta olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Azerbaycan ziyareti sırasında da Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki güçlü bağlara vurgu yapıldığına değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan ve Azerbaycan arasında uyum içerisinde yürütülen farklı konulardaki iş birliği çalışmalarını takdir ettiklerini ve tüm bu gelişmelerin olumlu neticeleri olacağını söyledi.

Pakistan kültürünün Türk kültürüne benzediğini ve ülkeye yerleşen Pakistan vatandaşlarının uyum sağlaması gibi konularda derneğin yapacağı çalışmaların anlamlı ve önemli olduğunu kaydetti.