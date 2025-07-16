Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gayriresmi 5+1 Toplantısının yapılacağı New York’a vardı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta bulunan BM Genel Merkezi’nde yapılacak gayriresmi toplantıya Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Rum lider Nikos Hristodulidis, Garantör Anavatanlar Türkiye ile Yunanistan’ın Dışişleri Bakanları’yla üçüncü Garantör Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu Bakanı katılıyor. Gayriresmi toplantılar, 16 Temmuz’da New York saatiyle 19.00’da, yine BM Genel Merkezi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal, İletişim ve Basın Danışmanı Muslu Akgüney ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.