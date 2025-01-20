Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Inner Wheel Dünya Başkanı Mamta Gupta ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gerçek dostluğu teşvik etmek, kişisel hizmet ideallerini teşvik etmek, uluslararası anlayışı güçlendirmek” temel amaçlarıyla faaliyet gösteren Inner Wheel’in Dünya Başkanı Gupta'ya yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve gönüllü olarak devam ettikleri çalışmalarda başarılarının devamını diledi.

Gönüllü olarak insanlık adına yürütülen çalışmaların takipçisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, işbirliği içerisinde devam eden bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti yineledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen bu ziyaretin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu tür ziyaretlerin artmasının Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğunun altını çizdi.

Inner Wheel Dünya Başkanı Mamta Gupta ise, Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, gönüllülük ilkesine dayanarak yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.