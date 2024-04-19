Tatar: “KKTC ve Türkiye Üniversitelerinin iş birliği çok önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fırat Üniversitesi yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Elazığ’ın Kıbrıs Türkü için ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekerek, Elazığlı olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın Kumsal Katliamı olarak bilinen olayda eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi, Hakan’ın şehit edildiğini söyledi.

Elazığ ziyaretinde şehitlerin kabirlerine KKTC’den toprak götürdüğünü dile getiren Tatar, bu olayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını, bağımsız ve hür bir şekilde devlet çatısı altında yaşamanın şehitler sayesinde olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan acıların şimdi Gazze’de yaşandığını belirten Tatar, iki devletin işbirliğine dayalı bir antlaşma istediklerini bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden ve askeri varlığından asla vazgeçilemeyeceğini ifade etti.

Elazığ Üniversitesi’nin başarılarının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Tatar, Elazığ ziyaretinde üniversite tarafından kendisine tevdi edilen fahri doktoranın çok önemli ve kıymetli olduğunu kaydetti.

Ortakları Elazığlı olan Final Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi işbirliğinin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “60 yıl önce yaşanan duygusal bağların ardından güçlü köprüler kuruldu” dedi.

-Göktaş

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yaptığı konuşmada, ülkede faaliyet gösteren Final Üniversitesi ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, iki üniversite arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Göktaş ayrıca 2023 yılında 6 Şubat’ta meydana gelen depremde İsias Otel’in enkazında kalarak yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerin üzüntüsünü derinden hissettiklerini dile getirdi.