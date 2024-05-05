Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Gambiya’nın Başkenti Banjul’un Belediye Başkanıyla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gambiya’nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Rohey Malick Lowe, özellikle Afrika kıtasında kadınların siyaset başta olmak üzere yaşamın her alanında güçlenmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesiyle tanınıyor.

Belediye Başkanı Lowe, ayrıca Afrika Kıtası’nın yerel yönetici olarak seçilmiş kadınlarının kurmuş olduğu REFELA ağının da başkanlığını yürütüyor.