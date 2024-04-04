Gazimağusa’da Şampiyon Melekler anısına pazar günü düzenlenecek maraton nedeniyle cumartesi ve pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli kategorilerdeki maraton koşuları için yapılacak hazırlıklar nedeniyle cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren pazar günü saat 18.00’e kadar, Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nın Kafe Kolik ile MAGEM arasında kalan kısmının trafik akışına kapatılacağı ulaşımın ise alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.

Pazar günü ise saat 06.30’dan itibaren, Gazimağusa şehir içi güzergahının, DAÜ içi, Lions Garden çemberi, Salamis Yolu, St. Barnabas Yolu ve Yeniboğaziçi çemberi yol güzergahının trafik akışına tamamen (gidiş-geliş olarak) kapatılacağı kaydedilen açıklamada, ulaşımın ise alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Gazimağusa-Karpaz ana yolunun ise, Yeniboğaziçi çemberi ile Ötüken çemberi arasında kalan kısmının Karpaz'dan Gazimağusa’ya geliş istikametinin trafik akışına kapatılacak olup, ulaşımın ise Gazimağusa-Karpaz istikameti üzerinden gidiş ve geliş olarak tek şeritten sağlanacağı kaydedildi.

Koşular devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olundu.