Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından Annan Planı referandumunun 20’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Annan Planı Referandumu Dünden Bugüne” başlıklı panel, Rum basınında da yer aldı.

Rum basını, CTP tarafından düzenlenen panele ve burada yapılan konuşmalara geniş şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “Eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 2004’te Annan Planı’nın Reddedilmesinden Bahsetti-Andros’tan Tassos Papadopulos’a Yıl Dönümü Eleştirileri” başlığıyla aktarırken, Haravgi gazetesi, “Federal Çözümün En Büyük Engeli İki Devletli Çözüm Tezi… A. Kiprianu: AKEL’in Hedefi BM Kararlarında Belirlendiği Gibi İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon” başlıklarını kullandı.

Alithia gazetesi, “Tatar’ın Annan Planı Yıl Dönümü Nedeniyle Mesajı: “2004’te Çözümü Kıbrıslı Rumlar Engelledi” başlığı altında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına yer verirken “Referandumun Tek Realist Çözüm Modeli Federasyondur-Zayıf Olan Merkezi İdareyle Federasyonu Savunuyor ” başlıkları altında ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın paneldeki konuşmasını aktardı.