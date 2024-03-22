Şair-Gazeteci Ahmet Uçar’ın “Deniz Öksürüğü” adlı ilk şiir kitabı Işık Kitabevi Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın editörlüğünü şair Halil Karapaşaoğlu’nun yaptığı kitabın tasarımı Ceyhan Özyıldız’a ait.

Deniz Öksürüğü’ndeki şiirlere bakıldığında bireyin varoluşsal sorunlarının, kimlik problemlerinin estetik malzeme olarak kullanıldığı göze çarparken, özellikle haber diliyle şiir dilinin de bütünleştiği dikkat çekiyor.

Ahmet Uçar, Deniz Öksürüğü adlı ilk kitabına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şiir tarihi boyunca şiirin ne’liği konusunda birçok tanım yapılmıştır. Şiir benim için bireyin kendi varoluşuyla yüzleştiği, nesnel gerçekliği yerle bir eden, dünyayla empati kurmasını sağlayan bir yolculuktur. Deniz Öksürüğü de bu yolculuğun en heyecanlı manzaralarından biri. Kitabın özellikle 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde çıkmasının anlamı ise bambaşka. Bir şairi özgün kılan unsurlardan birisinin de onun kişisel özelliklerinin şiir sanatıyla bütünleşmesi olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Deniz Öksürüğü’ne bakan değerli okurlar haber diliyle şiir dilinin sentezlendiği şiirlerle de karşılaşacaklar. Kendi dilimi bulabilmek için okumaya, yazmaya, düşünmeye ve bu çileli yolculukta yürümeye devam edeceğim. Kitabın çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.”