Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Gazimağusa’da Palm Beach Plajı’nda bulunan arazinin özel bir işletmeye verilmesine karşı çıkarak, burada yapılacak her türlü düzenlemenin kamu yararı ve halkın ücretsiz kullanım hakkı temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Mağusa İlçesi’nden yapılan açıklamada, Palm Beach Plajı’nda bulunan arazinin, UBP-DP-YDP Hükümeti eliyle özel bir işletmeye verilerek halkın denize ulaşımının engelleneceği savunuldu.

Palm Beach Plajı’nın halkın denizle buluştuğu en önemli alanlardan biri olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Bu alanın özel bir işletmeye devredilmesiyle Anayasa ile korunan halkın denize ücretsiz ve engelsiz erişim hakkının riske atılmasını büyük bir endişeyle karşılıyoruz. CTP Mağusa İlçesi olarak, yurttaşlarımızın denize ulaşımının herhangi bir gerekçeyle kısıtlanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Palm Beach Plajı kamuya ait bir kıyı şerididir ve bu alan üzerinde yapılacak her türlü düzenlemenin kamu yararı ve halkın ücretsiz kullanım hakkı temelinde yürütülmesi zorunludur.” denildi.

-“Halkın ücretsiz plaja erişiminin hiçbir koşulda engellenmemesi bizim için vazgeçilmezdir”

Yapılacak herhangi bir girişimin çevresel koruma ve sürdürülebilir kullanım ilkeleri çerçevesinde ele alınmasının esas olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, plajın doğası ve halkın yararı gözetilerek, ölçüsüz yapılaşma veya kıyı tüketimine karşı önlemler alınmasının önemine değinildi.

“Halkın denizle kurduğu doğal bağın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kentin nefes alanlarının savunulması hepimizin ortak sorumluluğudur.” denilen açıklamada, plajla ilgili atılacak her adımın şeffaf bir biçimde, halkın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Halkın ücretsiz plaja erişiminin hiçbir koşulda engellenmemesi bizim için vazgeçilmezdir. CTP Mağusa İlçesi olarak, bu konuda halkımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte hareket edecek, kamu yararını, çevreyi ve halkın denizle bağını korumak için gereken her türlü demokratik mücadeleyi kararlılıkla vereceğiz.” ifadeleri kullanıldı.