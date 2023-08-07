Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti.

Çatalköy İlkokulu Yeni Binasının Temeli Bugün Düzenlenen Törenle Atıldı Çatalköy İlkokulu Yeni Binasının Temeli Bugün Düzenlenen Törenle Atıldı

 

CTP'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, CTP heyetinin, sorunları dinlediği, sorunların köklü çözümleriyle ilgili önerilerini ve politikalarını anlattığı kaydedildi.

 

Açıklamada, sohbetler sırasında özellikle trafikte son günlerde ardı ardına yaşanan ölümlerle ilgili sorular sorulduğu belirtildi.

 

Ziyaretlerde, DAÜ’nün mali sorunları konuşulurken, tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar ve zamlar ele alındı.

 

CTP açıklamasında, ziyaretlere, CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile Gazimağusa Belediyesi Meclisi üyeleri Erhun Şahali ve Mine Karaca katıldı.