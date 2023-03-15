



Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi bölge toplantılarına başladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin ilk toplantısı Lapta- Alsancak-Çamlıbel bölgesinde yer aldı.

Toplantıya Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya ve Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu da katıldı.

-Derya

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, toplantıda yaptığı konuşmada depremle birlikte derinleşen ekonomik krizin kırılgan gruplar üzerindeki etkilerini anlattı. Derya, kadın haklarının uzun soluklu mücadeleler sonucu kazanıldığını, ancak hak mücadele ibresinin sürekli yukarıyı göstermediğini, muhafazakar iktidarlar döneminde toplumsal cinsiyet eşitliği aleyhine politikaların yürürlüğe koyulduğunu ifade etti.

-Kalyoncu

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu ise konuşmasına, depremden dolayı yaşanan toplumsal yas ve acılara değinerek Kıbrıs Türk toplumunun yaralarını birlikte kalarak, destek olarak sarılabileceğini kaydetti.

(ID