“Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, AKSA'yı zengin etmeyi kendine görev edinmiştir”

Lefkoşa, 6 Mart 23 (TAK): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısını eleştirerek, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, AKSA'yı zengin etmeyi kendine görev edinmiştir” iddiasında bulundu.

Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, “Halka hizmet iddiasıyla, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) üzerinden şeffaflık, hakkaniyet, rekabetin sağlanması, kamu yararı ve menfaati ilkelerini berhava eden atanmış UBP-DP-YDP Hükümeti, Kamu İhale Yasası'nda yapılan değişiklik ile doğrudan alım maddesinin kapsamını genişleterek adrese teslim ihalelere kapı aralıyor, şaibeli yöntemlerini yasallaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Akansoy, hazırlanan yasa değişiklik tasarısının, "ülkeyi yönettiğini iddia edenler tarafından halkın cebinden daha çok çalmak, daha çok rüşvet alınabilecek ortam yaratmak, birilerine daha çok rant sağlamak ve daha büyük vurgunlara imza atmak için yapılan ince bir ayardan başka bir şey olmadığını" savundu.

Akansoy, “Son üç yılda, gördüklerimizden acı bir şekilde tecrübe ettik ki, doğrudan alım dendiğinde aklımıza gelen ilk şey, Kıbrıs Türk halkının ekonomik anlamda daha da fakirleşmesi, fahiş kar elde eden birkaç şirketin cebine giren yüz milyonlarca dolarlık vurgun, karanlık, usulsüzlük ve rüşvet iddiaları olmuştur.” dedi.

Halka hizmetin, halk için adil, şeffaf ve rekabetin olduğu bir süzgeçten geçmezse, ihale yolu ile yapılmazsa, halk için her zaman bir zulme dönüşeceğini savunan Akansoy şöyle devam etti:

“İhale yasasındaki değişiklik, AKSA’ya özel bir değişiklik çabasıdır. KIBTEK, AKSA’ya 2 yılda ödediği fazladan para ile AKSA’nın ülkedeki kurulu santrallerinin tamamını satın alabilecekken, 15 yıllık bir sözleşme ile KIB-TEK fazladan yüz milyonlarca dolarlık zarara uğratılmıştır. Bu saatten sonra AKSA ile tekrardan masaya oturmaya çalışmak, uzun süreli alım garantili bir sözleşme yapmak, bu halkın boğazından çalıp ilgili şirketin kasasına koymaktan başka bir şey değildir.

Toplum menfaatleri bahanesiyle, önce kendi menfaatlerini düşünenler, insanlarımızı fakirleştirirken birilerini zengin edip buralardan nemalanmaya niyet edenler Kıbrıs Türk halkına kötülüğün en büyüğünü yapmaktadır. “

Hükümet yetkilileri arasında yasa tasarısını Meclis'e kadar getirtme cüretini gösterenlerin halkın temsilcileri değil, bir şirketin temsilcileri olduklarını bilmeleri gerektiğini ifade eden Akansoy, Kıbrıs Türk halkının hiç birine birkaç şirketi zengin etsin ve bu halkı soysun diye oy vermediğini söyledi.

KIB-TEK’in AKSA'dan elektrik almasına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Akansoy, KIB-TEK’in AKSA’ya ödeyeceği iki yıllık fazladan kira bedeli ile söz konusu santrallerin KIB-TEK bünyesine katılabileceğini belirtti.

Hükümetin, ekonomik olarak içinden geçilen zor dönemde, vatandaşının alım gücünü arttırmayı değil doğrudan alım yöntemi ile AKSA'yı zengin etmeyi kendine görev edindiğini savunan Akansoy, “Olağanüstü koşullardan geçtiğimiz böylesi kritik bir dönemde, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin şaibeli işlere imza atmak, daha rahat vurgun yapmak, belli başlı yabancı sermayeyi daha da fazla zengin edebilmek amacıyla yasa değişiklikleri yapması, kendinden geçtiğini ve meşruiyetini yitirdiğini bir kez daha ispatlamıştır. Bu yapılmaya çalışılanlar ne iş bilmezlikten ne de cahillikten kaynaklanmaktadır; bu art niyetli ve organize bir çetenin vurgun planıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak adrese teslim ihalelerinize, peşkeşlerinize geçit vermeyeceğiz. “ ifadelerini kullandı