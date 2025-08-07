“Bu ülkenin en büyük zenginliği, yetişmiş insan kaynağıdır. Ülke ekonomisi, ülkenin yetişmiş insanlarına emanettir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, ülkenin en büyük zenginliğinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu belirterek, “Ülke ekonomisi, ülkenin yetişmiş insanlarına emanettir.” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının İçeride ve Dışarıda Ekonomideki Rolü” konulu toplantıda, ekonomistlerle bir araya geldi.

Lefkoşa Eziç’te bugün düzenlenen toplantıya; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri Fikri Toros, Salahi Şahiner, Devrim Barçın, Filiz Besim, Teberrüken Uluçay ve ekonomistler katıldı.

İki bölümden oluşan toplantının ilk kısmında söz alan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının iç politika ve dış ilişkiler bağlamında ekonomi üzerindeki etkisine ve rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ikinci bölümü ise basına kapalı yapıldı.

- Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı, dışarıya açılan bir pencere”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bugünkü toplantıda genel olarak ülkenin ekonomik durumu ile sorunları konuşacaklarını belirterek, çözüm önerilerine ulaşmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Bunun ülkenin içinde bulunduğu durum açısından bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının, sadece müzakerecilik görevi üstlenen bir makam olduğunu hiçbir zaman düşünmedik.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın bunun ötesinde görevleri ve yetkileri olduğunu, içerideki meseleler ve onların çözülmesi konusunda önayak olması gereken bir makam olduğunu dile getiren Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, beş yıllık istikrarlı bir görev süresine sahiptir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın dışarıya açılan bir pencere olduğunu dile getiren Erhürman, dışarıya açılma halinin ise ekonominin daha doğru ve uygun olanaklara sahip kılınabilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın gerek Avrupa Birliği, gerekse başka ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları arasındaki ilişkilerin yürümesi noktasında misyonunun açık olduğunu ifade etti.

-“Bu ülkenin en büyük zenginliği, yetişmiş insan kaynağıdır”

Cumhurbaşkanlığı'nın aktif görev üstleneceği bir dönem öngördüklerini belirten Erhürman, bu ülkenin en büyük zenginliğinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanlığı'nda yetişmiş insan kaynağının liyakat esası çerçevesinde aralıksız bir çalışma sürdürmesi gerektiğini belirten Erhürman, “Ekonomideki açıklar nerededir? Gelir artırımı nasıl yapılabilir? Tasarruf nasıl uygulanabilir? Yeni gelir kaynakları nasıl yaratılabilir? Cumhurbaşkanlığı makamında, tüm bunlarla ilgili yoğun bir çalışma süreci öngörüyoruz.” dedi.

“Yetişmiş insan potansiyelimiz ve beşeri sermayemizin önemli bir kısmı burada ama burada olmayan çok sayıda yetişmiş insanımız ve gençlerimiz var.” şeklinde konuşan Erhürman, onlarla birlikte süreç içerisinde sorunların çözümü için ön ayak olmak, planların, programların kesintisiz bir şekilde devamını sağlayabilmek için yoğun çalışma ortaya konulacağını kaydetti.

- “Ülke ekonomisi, ülkenin yetişmiş insanlarına emanet”

Meselenin çalışmak ve diyaloğu en üst düzeyde tutarak memleketin gailesini çekip sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirten Erhürman, bugünkü toplantıda memleketin ve halkın gailesini çeken insanlarla birlikte olabildikleri için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erhürman, ülke ekonomisinin ülkenin yetişmiş insanlarına emanet olduğunu belirterek, “Yeter ki yetişmiş insanlarla birlikte çalışmayı becerebilelim.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın halkın evi olduğunu vurgulayan Erhürman, halkın her derdinin Cumhurbaşkanlığı’nın da derdi olduğunu dile getirdi.