CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman ve Karavezirler’e, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı, Erkut Şahali, Armağan Candan, Sıla Usar İncirli, Filiz Besim ve Sami Özuslu eşlik etti.

Belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi veren Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından inşa edilen Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, Şht. Mehmet Eray İlkokulu yeni derslik binaları, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu ile Cihangir Düzova İlkokulu’na yaptırılan oyun parkları, belediyenin öz kaynaklarıyla yaptırılan Yiğitler Sosyal Tesis, Erdemli Sosyal Tesis, Kırıkkale Köy Kadın Kursu Binası ve Dilekkaya Kırıkkale Spor Kulübü Lokali Projeleri gibi birçok projeyi yerinde inceleyerek bilgi alma fırsatı yakalayan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ni başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

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