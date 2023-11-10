Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'nin "Krallık Meclisi"ne dönüştürüldüğünü savundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, çıktığı bir web tv programında Erhüman, Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında, Meclise ait arızalı iki araç adına, tamirde oldukları süreçte binlerce liralık benzin alındığı ortaya çıkması ve soruşturma başlatılmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Meclis aslında krallık gibi yönetiliyor. Mevzuata uyulmuyor. Meclis, yasa çıkaran organ. Yasa çıkaran organ kendi yasaya uymuyor. Bürokratı atayan sizsiniz. Meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı sizde. Niye meclis mevzuatını uygulamıyorsunuz? Meclis başkanı başka, meclis başkanlığı başka bir şeydir. Bu insanların hiçbirinin haberi olmadan bir sürü karar var. Meclis’in, Meclis’in yasalarına göre yönetilmesi gerektiğini bilmezseniz, bu Meclis yönetilmiyor demektir. Cumhuriyet Meclisi, krallık meclisine dönüştürülmüş. Böyle yönetmeye kalkarsanız meclisi, daha da fazla sorun çıkacaktır”

-Ek bütçe gelirleri saklanıyor

Devletin yönetildiği zihniyeti eleştiren Erhürman, kayıt dışı ekonomiye rağmen bu devletin gelirlerinin, giderlerini karşıladığını, ek bütçede gelirlerin saklandığını savundu.

- Fiyatlar da benim yurttaşımın alım gücüne göre belirlenmiyor

Nüfus politikasının önemine de işaret eden Tufan Erhürman, “Benim yurttaşımın alamadığı evin alıcısı var, gidemediği lokantanın müşterisi, alamadığı arabanın da alıcısı var. Fiyatlar da benim yurttaşımın alım gücüne göre belirlenmiyor. Talep başka yerden geliyor” dedi.

Tufan Erhürman hükümete gelmeleri durumunda bütün sektörlerle bir araya geleceklerini ve gereken planı yapacaklarını vurguladı. Erhürman, “Akıllara durgunluk verecek şekilde sözde bir yönetim tarzı var” dedi.

-Eylemler

Yaptıkları eylemde farklı görüşlere sahip insanların olduğunu kaydeden Erhürman, bunun başlangıç olduğunu kaydetti.

Herkesin var olan durumdan şikayetçi olduğunu savunan Erhürman, sokakta olmaya devam edeceklerini belirterek, “Bir yerde hem fikiriz. O hem fikir olduğumuz şey de yoklaşıyoruz, yoksullaşıyoruz. Kim bakan olacak gailesi çeken bir yapı var karşımızda” dedi.