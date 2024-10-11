Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa ve İskele ilçeleri, "Dün, Bugün ve Yarınlar İçin" sloganıyla bu akşam Osman Ağa Kültür Evi'nde dayanışma gecesi düzenliyor. CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre saat 19:00’da başlayacak etkinliğe milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katılması bekleniyor.

Yoğun ilgi göreceği tahmin edilen etkinlikte, CTP kadroları bir araya gelecek. Gecede katılım bağışı 1000 TL olarak belirlenmiş olup, katılımcıların girişte davetiyelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi ve rezervasyon için 0533 869 19 66 ve 0533 841 05 30 numaraları aranabilecek.