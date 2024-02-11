Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Örgütü, Çatalköy – Esentepe Belediyesi’nin hayvan barınağına mama bağışı gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ile Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Mustafa Sipahi de katıldı. Etkinlik esnasında açıklama yapan CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ, barınaktaki canlıların hayatları için bu yapılan bağışın anlamlı olduğunu belirtti.

Toplum desteğinin barınaktaki canlıların sağlık ve refahı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gündağ, bağışta bulunanlara teşekkür etti.