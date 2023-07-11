“Toplumsal mücadele yıllarından itibaren yıllardır imkansızlıklar içinde halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin gününü kutlarız”

İfade ve basın özgürlüğü için toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi, toplumsal mücadele yıllarından beri imkansızlıklar içinde halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin gününü kutladı.

CTP, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, CTP’nin basın ve ifade özgürlüğünün korunması adına verilecek tüm mücadelelere öncü olmaya devam edeceği vurgulandı.

Mesajda, bir Kıbrıslı Türk tarafından yüz otuz dört yıl önce çıkarılan ilk gazete Saded’in yıldönümü olarak kutlanan Basın Günü’nde ifade ve basın özgürlüğünün önemine işaret edildi.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilmek istenen “Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması” yasalarıyla getirilmek istenen baskı ortamının hala toplumun hafızalarında olduğuna işaret edilen mesajda, hükümetin bu adımıyla özgür basını doğrudan hedef alındığını ancak gerek basın örgütleri, gerekse partilerinin Meclis’te verdiği mücadele sonucunda yasanın hayata geçirilemediği anımsatıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı binasından çıkarılması başta olmak üzere, çeşitli gerekçelerle Türkiye’ye alınmayan gazetecilerin olması CTP açısından kabul edilebilir değildir. Bu gelişmeler, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ve basın özgürlüğü adına kaygı verici gelişmeler olup, CTP bu alanların özgürlüğe kavuşması adına mücadelesini devam ettirecektir. Basın emekçilerine karşı yapılan bu anti demokratik uygulamalara karşı, basın ve ifade özgürlüğünün korunması adına verilecek tüm mücadelelere CTP olarak öncü olmaya ve hükümete geldiğimiz andan itibaren bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Toplumsal mücadele yıllarından itibaren imkansızlıklar içinde halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin bu özel gününü kutlarız.

CTP olarak, daha özgür ve daha demokratik bir ortam yaratılması için tüm toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğimizi yinelemek isteriz.”