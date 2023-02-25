Mevlevi çöplük bölgesinde izinsiz ateş yaktığı tespit edilen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, A.B. (E-45), yetkili makamdan izinsiz topladığı eski maden olan buzdolabı ve televizyon kablolarını yakıp erittiği sırada İtfaiye ekipleri tarafından tespit edildi. Akabinde, bahse konu şahsın kullanımındaki van araçta yapılan kontrolde, yetkili makamdan izinsiz olarak topladığı yaklaşık 750 kilogram ağırlığında, eski maden olan hurda demir bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.