Ardından bir limonu ortadan ikiye bölerek, kesik yüzeyi aşağıya bakacak şekilde kutunun tam tabanına yerleştirebilirsiniz. Eğer taze bir limonu bütün halde kullanmak istemiyorsanız, tükettiğiniz limonların kabuklarını küçük parçalar halinde kutunun dibine serpiştirmek de aynı etkiyi yaratacaktır. Üzerine çöp poşetini her zamanki gibi yerleştirdiğinizde, limonun yaydığı asidik buhar poşetin altındaki hava boşluğunu sürekli taze tutacaktır.

Limonun ferahlatıcı gücünü artırmak için poşeti takmadan önce kutunun en altına bir kat kağıt havlu sermek de tasviye edilmektedir. Bu kağıt havlu, poşetten sızabilecek olası sıvıları emerek hem kötü koku oluşumunu engeller hem de limonun etkisini daha uzun süre korumasına yardımcı olur. Haftalık temizlik rutininizde limonu yenilemek, mutfağınızda kimyasallara boğulmadan ferah bir atmosfer yaratmanızı sağlar. Bu doğal yöntem, özellikle evcil hayvan besleyenler veya küçük çocuğu olan aileler için sağlıklı ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.