Çöp kutularındaki koku problemi sadece atıkların kendisinden değil, ortamdaki biyolojik süreçlerin hızından kaynaklanır.

Sebze kabukları, meyve artıkları ve nemli ambalajlar, mikroorganizmalar için kusursuz bir üreme zemini hazırlar. Gaz salınımı yapan bu bakteriler, çöp poşeti ağzı kapalı olsa bile kutunun iç yüzeyine ve plastik dokusuna siner. Çöpü boşaltsanız dahi o rahatsız edici kokunun mutfaktan bir türlü gitmemesinin temel sebebi, kutunun tabanına yerleşmiş olan bu görünmez kalıntılardır.

Limonu sadece bir aroma verici olarak düşünmek büyük bir hata olur.

Limonu sadece bir aroma verici olarak düşünmek büyük bir hata olur.

Limonun içeriğinde bulunan yüksek orandaki sitrik asit, kokuya sebebiyet veren bakterilerin yaşam döngüsünü bozan doğal ve güçlü bir dezenfektandır. Kimyasal oda kokuları sadece koku moleküllerini maskelerken, limonun asidik yapısı bu molekülleri parçalayarak nötralize eder. Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde kutu tabanındaki nemin bakteri üretmesini engeller ve mutfağa kalıcı bir tazelik yayar.

Bu yöntemi en verimli şekilde uygulamak için öncelikle çöp kutusunu tamamen boşaltmalı ve içini kuru bir bezle temizlemelisiniz.

Bu yöntemi en verimli şekilde uygulamak için öncelikle çöp kutusunu tamamen boşaltmalı ve içini kuru bir bezle temizlemelisiniz.

Ardından bir limonu ortadan ikiye bölerek, kesik yüzeyi aşağıya bakacak şekilde kutunun tam tabanına yerleştirebilirsiniz. Eğer taze bir limonu bütün halde kullanmak istemiyorsanız, tükettiğiniz limonların kabuklarını küçük parçalar halinde kutunun dibine serpiştirmek de aynı etkiyi yaratacaktır. Üzerine çöp poşetini her zamanki gibi yerleştirdiğinizde, limonun yaydığı asidik buhar poşetin altındaki hava boşluğunu sürekli taze tutacaktır.

Limonun ferahlatıcı gücünü artırmak için poşeti takmadan önce kutunun en altına bir kat kağıt havlu sermek de tasviye edilmektedir. Bu kağıt havlu, poşetten sızabilecek olası sıvıları emerek hem kötü koku oluşumunu engeller hem de limonun etkisini daha uzun süre korumasına yardımcı olur. Haftalık temizlik rutininizde limonu yenilemek, mutfağınızda kimyasallara boğulmadan ferah bir atmosfer yaratmanızı sağlar. Bu doğal yöntem, özellikle evcil hayvan besleyenler veya küçük çocuğu olan aileler için sağlıklı ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: onedio.com