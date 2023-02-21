Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çocuğun cinsel istismarı suçuyla yargılanan sanık Alparslan Kılıç’In aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Aksun, açıkladı.

Kararı açıklayan Fadıl Aksun, çocuğun cinsel istismarı için 6 yıllık azami hapislik cezası öngörüldüğünün altını çizdi.

Aksun, şöyle devam etti:

“Bir çocuğa tecavüz edilmesiyle cinsel istismara uğratılması arasında olgusal olarak bir fark olsa da sonuç itibariyle her iki olay çocuğun cinsel yönden mağdur edilmesi sonucunu doğurmaktadır. İki suç tipi açısından çocuğun bedeni üzerinde oluşan sonuç farklı olsa da Mahkememiz bu iki suç tipinde çocukta oluşan psikolojik hasarın birbirine çok yakın olduğunu değerlendirerek bu iki suç tipi arasındaki ciddi ceza uçurumuna dikkat çekmek ister. Durum böyle olmakla birlikte Mahkememiz yasa koyucunun belirlediği sınırlar içerisinde kalıp ceza takdir edebileceğinden bu meseledeki üst sınırı 6 yıl olarak kabullenerek değerlendirmesine devam edecektir. Çocukların cinsel istismara uğramaları çocukların çocukluluğunu öldüren, manevi hayatlarını katleden ve sağlıklı gelişimlerine engel olan çok ağır bir suçtur. Sanık evinde misafir olarak bulunan kendi bedenini henüz daha tanımamış, cinsel duyguları oluşmamış bir çocuğun göğüs bölgesine temas etmesi ve kendi cinsel organından bahsetmesi istismarın tüm unsurlarını oluşturmuş durumdadır.”

Aksun, sanıkla ilgili tüm hususlara değinerek, sanığa oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu

Alparslan Kılıç’ın 5 Kasım 2022 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Gönyeli ’de İsimsiz apartmanın 3 numaralı dairesinin salonu içerisinde ayni eve misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada cinseldavranışla sağ eli ile sol göğsünü okşamak sureti ile Çocuğun Cinsel İstismarını yapıp Cinsel Saldırıda bulunmuştu.