Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Cittaslow üyesi belediyeler, Uluslararası Cittaslow Ağı tarafından her yıl düzenlenen “En İyi Proje Yarışması” ve “Video Yarışması”nda 5 ödül kazandı.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dünyanın 33 ülkesinden 309 belediyenin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Ağı’nda KKTC; Yeniboğaziçi Belediyesi, Lefke Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi ile temsil ediliyor.

2026 Yılı Video Yarışması’nda Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi “Keçenin Yolculuğu” projesi ile birincilik ödülünü ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi de “Üreten Ellerle Yaşayan Kültür” projesiyle özel ödülü kazandı.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ayrıca, yerel zanaat üretimlerinin korunması, yaşatılması ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalarıyla video yarışmasında özel ödüle layık bulundu.

Yeniboğaziçi Belediyesi, “Her Hikâye Bir Tohumla Başlar” projesi ve “Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları Kategorisi” altında “Doğayla Barışmak” projesiyle ödül alırken, Lefke Belediyesi’nin “Barış Ekosistemi Modeli” projesi ise, “Sosyal Uyum Kategorisi” altında ödüle değer bulundu.

Ödüller, 19-20-21 Haziran tarihlerinde İtalya’nın Greve in Chianti kentinde düzenlenecek Cittaslow Ağı Genel Kurulu’nda takdim edilecek.

-Tuğlu

Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, elde edilen başarının yalnızca belediyenin değil, bölgenin kültürel değerlerine sahip çıkan tüm halkın başarısı olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklamasında, "Bu ödül, kültürel mirasımıza sahip çıkmanın ve yerel değerlerimizi dünyaya tanıtmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Mehmetçik-Büyükkonuk’un zengin kültürünü, üretim geleneğini ve Cittaslow ruhunu uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceğiz" diyen Tuğlu, bu gururu bölgeye yaşatan tüm ekip arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.