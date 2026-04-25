Çin, ABD Kongresinin çip üretiminde kullanılan donanımlara yeni ihracat kontrolleri getirilmesini öneren yasa tasarısına tepki göstererek, tasarının yasalaşması halinde yarı iletken sektöründe küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacağı uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin onayladığı, "Donanımlara Yönelik Teknoloji Kontrollerinin Çok Taraflı Uyumlaştırılması (MATCH)" adıyla anılan tasarı ve diğer ihracat kontrolü düzenlemeleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çin'in ulusal güvenlik kavramının aşırı genelleştirilmesi ve ihracat kontrollerinin kötüye kullanılmasına karşı olduğu belirtilen açıklamada, "İlgili tasarılar, nihai olarak yasalaşması halinde, uluslararası ekonomi ve ticaret düzenine ciddi zarar verecek küresel yarı iletken sektöründe sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına darbe vuracaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in yasama sürecini yakından izleyeceği, çıkarlarına etkisini dikkatle değerlendireceği ve Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler alacağı kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde oylanarak meclise sunulmasına karar verilen tasarı, çip üretiminde kullanılan donanımların Çin'e satışına ilişkin düzenlemelerdeki boşlukları gidermek üzere yeni ihracat kontrolleri getirilmesi ve Çin'deki üretim tesislerine donanım satan yabancı şirketlerin söz konusu kısıtlamalara uymasının sağlanmasına yönelik tedbirler içeriyor.

- Çinli çip üreticilerine yönelik kısıtlamalar

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim 2022'de Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimine yönelik kısıtlamalardan oluşan bir düzenlemeyi duyurmuştu.

Düzenlemeyle Amerikan şirketlerine çip üretimi için gereken malzeme, makine ve donanımın Çin'e ihracatı için lisans şartı getirilirken aralarında Çin'in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) ile en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group'un bulunduğu 31 şirket ve kurum ihracat kontrol listesine alınmıştı.

Bakanlık, 12 Aralık 2022'de ise aralarında YMTC gibi yapay zeka çip endüstrisinde faaliyet gösteren 21 şirketin olduğu 36 Çin şirketini ihracat yasağı listesine alındığını bildirmişti.