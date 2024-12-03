Cinayet zanlısı KKTC’de yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İngiltere'de 22 yaşındaki Türk İsmail Tanrıkulu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı Mehmet Topaloğulları KKTC’de yakalanarak mahkemeye çıkarıldı.

3 Eylül 2018 Londra’da Tottenham Stadyumu’ndan yürüme mesafesindeki Tottenham Park Mezarlığı’ndaki tabancayla vurularak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu. Cesedin 22 yaşındaki İsmail Tanrıkulu’na ait olduğu anlaşıldı.

Yapılan soruşturmada cinayet zanlısının Mehmet Topaloğulları olduğu anlaşılmıştı. Uzun süren yazışmaların ardından zanlı KKTC'de tespit edilerek. Tutuklandı ve KKTC polisi ile İngiliz polisinin işbirliği ile zanlının KKTC'de yargılanması sağlanacak.