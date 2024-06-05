Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Çınarlı köyünün güneydoğusunda bulunan İncirli Mağara mevkiinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yaptığı yazılı açıklamada, İncirli mağara mevkiğinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Bakan Çavuş, yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte büyük bir özveriyle çalışan itfaiye ekiplerimize, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli,Orman Dairesi personeli ve hazır kuvvet ekipleri, bölge belediyeleri ile destek veren halkımıza minnetdarız " dedi.

Bakan Çavuş, yangının kontrol altına alınmasında, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin etkili olduğu belirtti ve yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü, herhangi bir yeniden alevlenme riskine karşı tedbirlerin alındığını ifade etti.

-”2000 dönümlük alan yandı”

Diğer yandan Polis Basın Subaylığı da yazılı açıklama yaparak yangının kontrol altına alındığını ve yangında yaklaşık 2000 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve buğday ile balyalar, harnup, zeytin, çam ağaçları ile maki bitki örtüsünün yandığını kaydetti.

Açıklamada “Çınarlı köyünün güneydoğu kısmında İncirli Mağara bölgesinden bugün öğle saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangının çevre emniyeti alınmış olup yer yer yanmalar devam etmektedir. Yangın sonucu yaklaşık 2,000 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve buğday ile balyalar, harnup, zeytin, çam ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı. Yangın alanında itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.”