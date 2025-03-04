Çinli bilim insanları, yeni geliştirdikleri süper iletken kuantum bilgisayar prototipinin, işlem kapasitesi bakımından yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.

Çinli kuantum fizikçileri Pan Cienvey, Cu Şiaobo, Pıng Çıngcı, "Zuchongzi 3.0" adını verdikleri yeni prototipin işlem kabiliyetine ilişkin sonuçları, "Physical Review Letters" dergisinde yayımladı.

Yeni prototipin, 105 kuantum bit (kübit) ve 182 bağlaştırıcı ile işlem yaparak, rastlantısal kuantum döngüsü örnekleme görevlerini, en gelişmiş süper bilgisayarlardan katrilyon kez daha hızlı yapabildiği belirtildi.

Öte yandan yeni prototipin, ABD'li teknoloji şirketi Google'ın geliştirdiği "Scyamore" prototipinin, en son Ekim 2024'te "Nature" dergisinde yayımladığı performans sonuçlarından 1 milyon kat hızlı olduğu kaydedildi.

"Kuantum üstünlüğü" olarak da anılan kuantum bilişim avantajı, kuantum bilgisayarların belirli görevlerde klasik süper bilgisayarlardan daha yüksek performans göstermesini ifade ediyor.

Kuantum üstünlüğü, kuantum bilişimi ile uygulamalar geliştirmeye yönelik çabaları meşru kılmanın yanı sıra bir ülkenin kuantum araştırmaları alanındaki gücünü de gösteriyor.

- ABD ve Çin arasındaki rekabet

ABD ve Çin, halen kuantum bilişimi araştırmalarına öncülük eden iki ülke konumunda bulunuyor. ABD, 2019'da, "Sycamore", Çin ise 2020'de "Jiuzhang" kuantum prototipleriyle "kuantum üstünlüğüne" ulaşmayı başarmıştı.

Çinli araştırmacılar, 2021'de 66 kübitlik "Zuchongzhi 2.1" kuantum bilgisayarı prototipini geliştirmişti.

Uzmanlar, "Zuchongzhi 3.0"ün işlem kapasitesi bakımından önceki prototipte kıyasla kayda değer ilerleme sağladığına dikkati çekiyor.