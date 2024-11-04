Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, yabancı istihbarat kuruluşunun, ihracatı izne tabi kılınan bir nadir metali Çin'den kaçırma teşebbüsünü engellediğini bildirdi.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, ihbar üzerine suç üstü yapıldığı iddia edilen galyum kaçakçılığı vakasının detayları paylaşıldı.

Paylaşımda, adı "Du" olarak anılan yabancı uyruklu kişinin çantasında bir şişe galyumu yurt dışına çıkarmak isterken yakalandığı ve şahsın materyali soyadının "Tang" olduğu ifade edilen Çinli bir metal şirketinin çalışanı adına taşıdığının anlaşıldığı belirtildi.

Tang'ın daha sonra, yabancı uyruklu "Fan" adlı kişinin kendisinden para karşılığında Çin'den galyum satın alıp yurt dışına çıkarmasını istediğini ifade ettiği aktarılan paylaşımda, kendisinin de bu iş için Du'yu kullandığını itiraf ettiği aktarıldı.

Paylaşımda Du'nun galyumun ihracatı kontrol edilen materyal olduğunu bilmediği için uyarılarak serbest bırakıldığı ancak Tang ve şirketinin "kanun önünde sorumlu tutulduğu" kaydedilirken "Fan" adlı kişinin hangi yabancı istihbarat kuruluşuyla bağlantılı olduğuna dair bilgi verilmedi.

- Yüksek enerji radar sistemlerinde kullanılıyor

Çin, ABD'nin çip sektöründe Çinli üreticilere getirdiği ihracat kısıtlamaların misilleme olarak, yarı iletkenlerin yapımında kullanılan nadir metaller galyum ve germanyumun ihracatını 1 Ağustos 2023'ten itibaren kısıtlama kararı almıştı.

LED ekranlardan askeri radar sistemlerine dek ileri teknoloji mikro-elektronik devrelerin yapımında kullanılan galyum, savunma sanayi tedarik zincirinde kritik önem taşıyor.

Galyum, ABD Donanmasının kullandığı AN/SPY-6 gemi radarları ve Deniz Piyadelerinin kullandığı AN/TPS-80 karadan havaya görev odaklı radarlar gibi yüksek enerji radar sistemlerinin temel bileşenlerinden birini oluşturuyor.