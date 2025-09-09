İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması üzerine yerine atanan geçici kuruldaki Zeki Şen ve Erkan Narsap, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

Sabah saatlerinde, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince atanan geçici kurulda yer alan Zeki Şen ve Erkan Narsap, buraya gelerek binaya girdi.

Sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile bazı parti meclis üyeleri ve parti görevlileri de binanın önünde geldi.

Binanın girişinde bekleyen polis ekipleri ise parti yöneticileri ve milletvekilleri dışındaki kişilerin şu an için içeriye alınmayacağını bildirdi.

Daha sonra il binasından çıkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polisin içeriye alınacak yöneticiler arasında ayrımcılık yapmaya hakkı olmadığını söyledi.

Binanın her katında polisler olduğunu iddia eden Başarır, "Bunun nedeni nedir? Gürsel Tekin siyah minibüsüyle buraya kadar geliyor. Ben Meclisin bana vermiş olduğu kırmızı plakalı aracımla buraya gelemiyorum. İlçe başkanlarımız gelemiyor. Burası şu dakikadan itibaren il binamız değil. Kayyum Gürsel Tekin'in de burada olmasına hiç gerek yoktu zaten. Lütfen o da gitsin, nerede görev yapacaksa belirtilmiş. O kanunsuz görevini orada yapsın. Daha fazla burada partilisini, ilçe başkanını, insanları provoke etmesin." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in binaya gelmesi durumunda Gürsel Tekin ve geçici kuruldakilerle görüşmesinin söz konusu olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine Başarır, "Hayır, öyle bir görüşme söz konusu değil." dedi.

Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından milletvekilleriyle gelen parti üyeleri ve çalışanlar da parti binasına alındı.