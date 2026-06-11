CHP yönetimi tarafından aralarında kendisinin de bulunduğu 9 kişinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesi ve 28 kişinin Parti Meclisi'nden istifasına ilişkin soruya karşılık Günaydın, CHP'nin en temel iddialarından birinin hukukun üstünlüğünü egemen kılmak olduğunu ifade etti.

Mutlak butlan kararı sonrası disipline sevklerinden korkmayacaklarını, çekinmeyeceklerini belirten Günaydın, "Tüzük açıkça göstermektedir ki bir milletvekilinin disipline sevk edilebilmesi için Parti Meclisi'nden karar çıkartmak gerekmektedir." diye konuştu.

YDK kararıyla söz konusu sevkin yapılamayacağını savunan Günaydın, şunları kaydetti:

"Delegelerin marifetiyle de olağanüstü kurultay yapılması mümkündür. CHP'nin 1135 delegesi vardır. 1 Haziran itibarıyla delege imzaları toplanmaya başlanmıştır. An itibarıyla imza sayısı 900'e ulaşmıştır. 15 günlük süre tamamlanınca bu teslim edilecektir."