ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bir sürücü arabasını düzensiz göçmenleri destekleyen eylemcilerin üzerine sürdü.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, düzensiz göçmenlere destek amacıyla bir araya gelen binlerce kişinin şehir merkezinde yürüyüş düzenlediği sırada, Chicago'nun işlek bölgelerinden biri olan Loop'ta meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, State Caddesi'nde polis araçları arasında sıkışan bir sürücü, kalabalıktan uzaklaşmak amacıyla Monroe Caddesi'nden sağa dönmesi söylenmesine rağmen aracıyla göstericilerin arasına hızla daldı.

Bir polis memuru, sürücüyü durdurmaya çalışarak aracın kapı kolunu çekti ancak sürücü kaçtı. Aracını kalabalığın arasına süren sürücünün çarptığı kadının yere düştüğü görüldü.

Öte yandan Chicago polisi, henüz olayla ilgili resmi bir açıklama paylaşmadı.

Chicago'daki binlerce kişinin katıldığı gösteriler, bazı noktalarda otobüs seferlerini durma noktasına getirirken, trafikte büyük çaplı aksamalara yol açıyor.