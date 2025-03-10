ABD'den Hindistan'a gitmek üzere havalanan Air India'ya ait yolcu uçağının tuvaletlerindeki tıkanıklık sebebiyle Chicago'ya döndüğü bildirildi.
Hindistan basının "View From The Wing" havacılık sitesine dayandırdığı haberlere göre, ABD'nin Chicago kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitmek üzere 6 Mart'ta havalanan yolcu uçağı, 12 tuvaletinden 11'inin tıkanması üzerine döndü.
Air India'dan yapılan açıklamada, "AI126" sefer sayılı uçağın havalandıktan yaklaşık 5 saat sonra Chicago'ya dönmesinin teknik sorundan kaynaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, konaklama imkanı sağlanan yolcuların varış noktalarına ulaştırılmaları için alternatif düzenlemeler yapıldığı bildirildi.
Uçağın tuvaletlerindeki sorun nedeniyle dönmesi, yolcuların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.