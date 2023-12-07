Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Chevron şirketi ile Hükümet arasındaki mevcut anlaşmanın güncellenmesi yoluna gideceklerini açıkladı.

Haravgi gazetesi, Letimbiotis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki (MEB) “Afrodit” yatağında sondaj ruhsatı bulunan Chevron şirketiyle anlaşma sağlanıp sağlanmadığının sorulması üzerine, “lafı geçiştirerek” mevcut anlaşmayı güncelleyeceklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis, her şirketin, yapacağı açıklamalarla ilgili zamanı kendinin seçtiğini kaydederek, Chevron’un “MEB” içerisindeki varlığının güven verdiğini belirtti.

Letimbiotis ayrıca, süreç içerisinde daha fazla açıklama yapılacağını ifade etti.

-DİSİ izahat istiyor

Öte yandan Alithia gazetesi de, DİSİ’nin, Chevron şirketinin talep ettiği uzatma konusunda Hükümet’ten izahat talebinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre DİSİ Basın Sözcüsü Vekili Ksenia Konstandinu, Hükümet ve Enerji Bakanlığı tarafından ön anlaşma yapıldığına dair açıklamaların, Tel Aviv borsasındaki resmi bilgilerle örtüşmediğini kaydederek, Hükümet’in “Afrodit” yatağından faydalanılmasına yönelik genel bir çerçeveyle ilgili karşılıklı anlayış sağlandığını açıkladığını; ancak ruhsatlı şirketlerden birinin yaptığı resmi açıklamada, tekno-ekonomik çalışmanın başlama tarihiyle ilgili erteleme istendiğinin belirtildiğini söyledi.

Konstandinu, Hükümet’in tam olarak hangi konuda anlaşma sağlandığını net şekilde açıklamakla yükümlü olduğunu ifade ederek, “Nihayetinde karşılıklı anlayış mı sağlandı, yoksa görüş ayrılığı mı oldu?” sorusunu yöneltti.