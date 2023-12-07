İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Kuzey Kıbrıs (İTÜ MEDEK), yarın, “Kuzey Kıbrıs'ta Ar-Ge Potansiyeli, Öne Çıkan Teknolojiler ve Yol Haritası” konulu seminer düzenliyor.

İTÜ MEDEK 10. Arı Günleri çerçevesindeki seminer, saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yer alacak.

İTÜ Mezunları Kuzey Kıbrıs Derneği Başkanı Hilmi Kansu yazılı açıklamasında, araştırma ve geliştirmenin, ekonomik büyümeyi, inovasyonu ve sosyal ilerlemeyi yönlendirmede çok önemli bir rol oynadığına işaret ederek seminerin içeriği ve amacıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Şu anda, Kuzey Kıbrıs'taki AR-GE çalışmaları, bilişim teknolojileri alanı da dahil olmak üzere, kaynaklar, altyapı ve işbirliği fırsatları açısından başlangıç aşamasındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, teknolojik yeteneklerini geliştirmeye ve kendisini bilgiye dayalı bir ekonomi haline getirme hedefi ile araştırma ve geliştirmeye, ne kadar öncelik vermeli ve ne kadar yatırım yapmalıdır sorularına cevap arıyoruz.

Bu seminer ile hedeflenen; Türkiye ve/veya diğer ülke ve bölgelerdeki başarı öykülerinden yararlanarak, Ar-Ge'nin ekonomik büyüme, inovasyon, ileri teknoloji transferi ve sosyal gelişme (sağlık, eğitim, sürdürülebilir çevre) üzerindeki potansiyel etkisinin vurgulanması, mevcut durumun nasıl daha ileriye gidebileceğinin değerlendirilmesi; sektörel ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiler temelinde uygun kilit Ar-Ge alanlarının ve yol haritası önerilerinin belirlenmesidir.”

Kansu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı, TÜBİSAD Başkanı Mehmet Ali Tombalak konuşacak.

Seminer programı şöyle:

Panel 1: AR-GE Durum Analizi, Mevcut Stratejiler, Başarı Öyküleri, Finansman İmkanları, Zorluklar ve Fırsatlar (10.30 – 12.30)

Ali Tüzel, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisi, İTÜ MEDEK

Doç. Dr. Kerem Teralı, Genetik Mühendisi, İTÜ MEDEK

Prof. Dr. Yeliz Yeşilada, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Vesile Evrim, LAÜ Yapay Zeka Ana Bilim Dalı Başkanı

Kahve Molası (12.30 – 13.15)

Panel 2: Gelecek Vaat Eden Teknolojiler ve Ar-Ge Konuları (13.15 – 14.45)

Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ 1773 Eski Teknopark Genel Müdürü

Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Hatice Camgöz Akdağ, İTÜ İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı

Panel 3: Kuzey Kıbrıs’ta Ar-Ge Yol Haritası Önerileri (14.45 – 16.15)

Doç. Dr. Tayfun Acarer, İTÜ Arı Teknokent Değerlendirme Kurulu Üyesi

Doğan Ufuk Güneş, eski YASAD Başkanı, Korgün Yazılım Şti. YK Başkanı