Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı'nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı olarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Check In' operasyonunda tutuklanan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Meselede tutuklanan Ali Varan’ın suçsuz olduğu belirlendi ve serbest bırakıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya’nın yolculara ait valizlerden değerli eşya, para ve takı çaldıkları gerekçesiyle tutuklandıklarını anımsattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Meryem Atıcı’nın da suçla bağlantısı görülerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, Atıcı çiftinin evinde yapılan aramada 10 milyon TL değerinde takı ve değerli eşyalar bulunduğunu hatırlattı.

Polis, Meryem Atıcı’nın casinolara yurt dışından oyuncu getiren ve cankıt adı verilen bir komisyoncu aracılığı ile maddi durumu iyi olanların isimlerini öğrendiğini, bu isimleri Serdar Atıcı’ya söylediğini açıkladı.

Polis, Serdar Atıcı’nın da aldığı isimlerin valizlerini barkod okuyucu ile tespit edip, açarak, değerli eşyaları ve paraları çaldığını belirtti.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs daha olduğunu, ayrıca Serdar Atıcı ve Halil Yalçınkaya’nın tahkikata etki edebileceğini söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.