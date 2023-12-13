Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı'ndan giriş yaparken, üzerinde yapılan aramada iç çamaşırımda uyuşturucu madde bulunan Burak Yahşi tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde (methamfetamine) ithal ve tasarruf suçlarından dolayı tutuklandığını belirtti. Polis, 12 Aralık 2023 tarihinde saat 13.35'te Türkiye'den gelerek Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan Zanlı Burak Yahşi’nin (E-38) eşyalarında ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis,, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.