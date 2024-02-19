Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde davası görülen erkek arkadaşına cezaevi aracına bindirilirken yasaklı madde verdiği düşünülen Şilan Şimşek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Taş, mahkemede olguları aktardı. Polis, 16 Şubat 2024 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi avlusunda Silan Şimşek’in merkezi cezaevinde "soygun ve şiddet kullanma tehdidi" suçları ile ilgili hükümsüz tutuklu bulunan sevgilisi olan Muhammet Kaya’ya davası görüldükten sonra yine merkezi cezaevine sevk edilmek üzere tutuklu aracına bindirileceği esnada ceza evine sokmak makastı ile 2 adet eldiven parçası içerisine konulmuş ve ne olduğu henüz tespit edilemeyen sıvıları adı edilenin giydiği montun kapüşonuna koyarak suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi. Zanlının aynı gün suçüstü tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis memuru, zanlı hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, eldiven içerisinde bulunan sıvıların içeriğinin ne olduğunun tespiti için devlet laboratuvarına gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.