Girne’de, dün öğleden sonra gerçekleştirilen Ceylan Operasyonu'nda 10 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, T.E.O.(E-31) ile C.C.M.’nin (E-27) evinde ve aracında arama yaptı.

10 kilogram 214 gram ağırlığında Hint kenevirinin yanı sıra, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 355 sterlin nakit para da emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Satılması yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş 43 paket hap bulundu

Öte yandan dün Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işyerinde eczacı olmayan kişilerin satması yasak olan ve gümrüğe beyan edilmemiş 43 paket hap bulundu.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekibinin kontrolünde söz konusu işyerinin işletmecisi Ö.K. (E-27) hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Seyir halindeki araç alev aldı

Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda seyreden Mustafa Karataş’ın (E-47) aracı, plastik koruyucunun egzoza temas etmesi nedeniyle alev aldı.

Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın araçta maddi hasara neden oldu.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrollerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Alkollü içkiyi izinsiz satan işletmeciye yasal işlem

Öte yandan Lapta’daki bir eğlence mekanında dün gece polis tarafından yapılan kontrolde, yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satışı ruhsatı olmadığı halde, izinsiz alkollü içki satan işletmeci Y.I.(E-40) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kayabaşı’na otopsi yapıldı, ileri tetkik için kan ve doku örneği alındı

Girne’de kaldığı evde önceki gün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Onur Kayabaşı’na (E-27) otopsi yapıldı, ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındı.

Kayabaşı’nın ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.