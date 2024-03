Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, AntiLogos Tiyatrosu’nun “Annesi” isimli oyunun izleyici ile buluşmasının engellendiğini ifade ederek, “Sanat sınır tanımaz, yasakçı düşüncenin karşısındayız” dedi.

Akansoy yazılı açıklamasında, Girne Düşünce Derneği’nin ev sahipliğinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahne alacak AntiLogos Tiyatrosu’nun, 1987'den beri Kuzey Kıbrıs’ta oyun oynadığını ve 4 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da 9. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri bağlamında “Uluslararası Barış Ödülü” alan bir sanat ekibi olduğuna işaret etti.

“Aldığımız bilgilere göre, Kıbrıs’ta yaşanan tarihi olgulardan sahneye uyarlanan oyun için, Girne Kaymakamlığından, Vergi Dairesinden hatta malzemelerin geçişi için Gümrük Dairesinden gerekli izinler alınmıştır” diyen Akansoy, şöyle devam etti:

“Bu durumda, Antilogos Tiyatrosu’nun “Annesi” oyununun neden engellenmiştir? Her hafta farklı bölgelerde, yurtdışından gelen, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunan onlarca sanatçı ve sanat ekibi etkinlik icra ederken, bu oyun neden yasaklanmıştır? Anayasaya aykırı olarak alınan bu kararla AntiLogos Tiyatrosu’nun oyununun yasaklanması, barıştan ve halkların yakınlaşmasından korkan bir yasakçı zihniyetin eseridir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi vurgularken, sürecin takipçisi olacağımızı ve bu yasakçı düşüncenin karşısında duracağımızın bilinmesini isterim. Sanat sınır tanımaz. Oyunun Kıbrıslı Türklerle buluşması için gerekli tüm adımların bir an önce atılması gerekmektedir.''