Girne’de ve Ziyamet-Gelincik dörtyol kavşağı üzerinde, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapan iki alkollü şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Girne’de Şht. Aslan Seçkin Caddesi üzerinde nefes örneği vermeyi reddeden Ş.K.(K-23), alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette, makul mazereti olmaksızın, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Öte yandan Ziyamet-Gelincik dörtyol kavşağı üzerinde 320 promil alkollü E.E. (K-44) ise, yine sarhoş vaziyette, makul mazereti olmaksızın, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

-Ratip Roşan Akargöl aranıyor

Polis, Gemikonağı’nda önceki gün saat 09.00 sıralarında ikametgahından ayrılan Ratip Roşan Akargöl’ün hala geri dönmediğini, kayıp olduğunu bildirdi. Polis bahse konu şahısın arandığını duyurdu.